SYMMIO (SYMM) Tokenomika
SYMMIO (SYMM) Informacije
The Symmio Protocol - a trustless clearing house for derivatives. Symmio is a trustless hybrid (combining on and offchain) clearing house acting as communication, settlement & clearing layer for permissionless derivatives. At its core, Symmio is an intent-centric, meta-derivatives engine, with its first use case being a new type of hyper-efficient perps trading technology. Solving the DeFi fragmentation problem by permissionlessly synthesizing exposure to virtually any established and yet-to-be-discovered assets."
Picked up from symmio website and symmio docs
SYMMIO (SYMM) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SYMMIO (SYMM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
SYMMIO (SYMM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike SYMMIO (SYMM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj SYMM tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja SYMM tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku SYMM tokena, istražite SYMM cijenu tokena uživo!
SYMM Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide SYMM? Naša SYMM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.