SYMMIO (SYMM) Informacije The Symmio Protocol - a trustless clearing house for derivatives. Symmio is a trustless hybrid (combining on and offchain) clearing house acting as communication, settlement & clearing layer for permissionless derivatives. At its core, Symmio is an intent-centric, meta-derivatives engine, with its first use case being a new type of hyper-efficient perps trading technology. Solving the DeFi fragmentation problem by permissionlessly synthesizing exposure to virtually any established and yet-to-be-discovered assets." Picked up from symmio website and symmio docs Službena web stranica: https://www.symm.io/ Bijela knjiga: https://github.com/SYMM-IO/docs/blob/main/Whitepaper/SYMMIO_paper_0_8.pdf Kupi SYMM odmah!

SYMMIO (SYMM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SYMMIO (SYMM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 9.97M $ 9.97M $ 9.97M Ukupna količina: $ 735.44M $ 735.44M $ 735.44M Količina u optjecaju: $ 567.53M $ 567.53M $ 567.53M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.92M $ 12.92M $ 12.92M Povijesni maksimum: $ 0.150809 $ 0.150809 $ 0.150809 Povijesni minimum: $ 0.01591385 $ 0.01591385 $ 0.01591385 Trenutna cijena: $ 0.01759266 $ 0.01759266 $ 0.01759266 Saznajte više o cijeni SYMMIO (SYMM)

SYMMIO (SYMM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SYMMIO (SYMM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SYMM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SYMM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SYMM tokena, istražite SYMM cijenu tokena uživo!

