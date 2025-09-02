SYMMIO (SYMM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.01612264 24-satna najviša cijena $ 0.01708042 Najviša cijena ikada $ 0.150809 Najniža cijena $ 0.01612264 Promjena cijene (1H) +0.28% Promjena cijene (1D) -2.46% Promjena cijene (7D) -5.60%

SYMMIO (SYMM) cijena u stvarnom vremenu je $0.01646024. Tijekom protekla 24 sata, SYMMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01612264 i najviše cijene $ 0.01708042, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SYMM je $ 0.150809, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01612264.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SYMM se promijenio za +0.28% u posljednjih sat vremena, -2.46% u posljednjih 24 sata i -5.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SYMMIO (SYMM)

Tržišna kapitalizacija $ 9.18M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.94M Količina u optjecaju 558.10M Ukupna količina 726,005,221.8855906

Trenutačna tržišna kapitalizacija SYMMIO je $ 9.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SYMM je 558.10M, s ukupnom količinom od 726005221.8855906. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.94M.