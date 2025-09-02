Više o SYMM

SYMM Informacije o cijeni

SYMM Bijela knjiga

SYMM Službena web stranica

SYMM Tokenomija

SYMM Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

SYMMIO Logotip

SYMMIO Cijena (SYMM)

Neuvršten

1 SYMM u USD cijena uživo:

$0.01646024
$0.01646024$0.01646024
-2.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena SYMMIO (SYMM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:48:11 (UTC+8)

SYMMIO (SYMM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01612264
$ 0.01612264$ 0.01612264
24-satna najniža cijena
$ 0.01708042
$ 0.01708042$ 0.01708042
24-satna najviša cijena

$ 0.01612264
$ 0.01612264$ 0.01612264

$ 0.01708042
$ 0.01708042$ 0.01708042

$ 0.150809
$ 0.150809$ 0.150809

$ 0.01612264
$ 0.01612264$ 0.01612264

+0.28%

-2.46%

-5.60%

-5.60%

SYMMIO (SYMM) cijena u stvarnom vremenu je $0.01646024. Tijekom protekla 24 sata, SYMMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01612264 i najviše cijene $ 0.01708042, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SYMM je $ 0.150809, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01612264.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SYMM se promijenio za +0.28% u posljednjih sat vremena, -2.46% u posljednjih 24 sata i -5.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SYMMIO (SYMM)

$ 9.18M
$ 9.18M$ 9.18M

--
----

$ 11.94M
$ 11.94M$ 11.94M

558.10M
558.10M 558.10M

726,005,221.8855906
726,005,221.8855906 726,005,221.8855906

Trenutačna tržišna kapitalizacija SYMMIO je $ 9.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SYMM je 558.10M, s ukupnom količinom od 726005221.8855906. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.94M.

SYMMIO (SYMM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SYMMIO u USD iznosila je $ -0.00041662645398351.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SYMMIO u USD iznosila je $ -0.0041696158.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SYMMIO u USD iznosila je $ -0.0088805595.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SYMMIO u USD iznosila je $ -0.02132260181784338.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00041662645398351-2.46%
30 dana$ -0.0041696158-25.33%
60 dana$ -0.0088805595-53.95%
90 dana$ -0.02132260181784338-56.43%

Što je SYMMIO (SYMM)

The Symmio Protocol - a trustless clearing house for derivatives. Symmio is a trustless hybrid (combining on and offchain) clearing house acting as communication, settlement & clearing layer for permissionless derivatives. At its core, Symmio is an intent-centric, meta-derivatives engine, with its first use case being a new type of hyper-efficient perps trading technology. Solving the DeFi fragmentation problem by permissionlessly synthesizing exposure to virtually any established and yet-to-be-discovered assets." Picked up from symmio website and symmio docs

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

SYMMIO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SYMMIO (SYMM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SYMMIO (SYMM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SYMMIO.

Provjerite SYMMIO predviđanje cijene sada!

SYMM u lokalnim valutama

SYMMIO (SYMM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SYMMIO (SYMM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SYMM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SYMMIO (SYMM)

Koliko SYMMIO (SYMM) vrijedi danas?
Cijena SYMM uživo u USD je 0.01646024 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SYMM u USD?
Trenutačna cijena SYMM u USD je $ 0.01646024. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SYMMIO?
Tržišna kapitalizacija za SYMM je $ 9.18M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SYMM?
Količina u optjecaju za SYMM je 558.10M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SYMM?
SYMM je postigao ATH cijenu od 0.150809 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SYMM?
SYMM je vidio ATL cijenu od 0.01612264 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SYMM?
24-satni obujam trgovanja za SYMM je -- USD.
Hoće li SYMM još narasti ove godine?
SYMM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SYMM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:48:11 (UTC+8)

SYMMIO (SYMM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.