Symbiosis (SIS) Informacije Symbiosis, a decentralized multi-chain liquidity protocol, is called. It allows users to exchange tokens between all chains while remaining the sole owner of the funds. The following requirements are met by the Symbiosis protocol: Uniswap-like UX, but simple There are no additional wallets, waiting times, or additional steps required to complete a swap. Fully decentralized It connects any chain that receives enough market attention. Our ultimate goal is to connect all networks. Non-Custodial Symbiosis staff and no other individual have access to user funds. Limitless cross-chain Liquidity It targets as many token pairs across all chains as possible while offering the best prices to swap between any token pair. Službena web stranica: https://symbiosis.finance/ Kupi SIS odmah!

Symbiosis (SIS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Symbiosis (SIS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.53M $ 4.53M $ 4.53M Ukupna količina: $ 99.74M $ 99.74M $ 99.74M Količina u optjecaju: $ 65.32M $ 65.32M $ 65.32M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.91M $ 6.91M $ 6.91M Povijesni maksimum: $ 5.59 $ 5.59 $ 5.59 Povijesni minimum: $ 0.0451631 $ 0.0451631 $ 0.0451631 Trenutna cijena: $ 0.069403 $ 0.069403 $ 0.069403 Saznajte više o cijeni Symbiosis (SIS)

Symbiosis (SIS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Symbiosis (SIS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SIS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SIS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SIS tokena, istražite SIS cijenu tokena uživo!

