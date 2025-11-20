Symbiosis SyBTC Cijena danas

Trenutačna cijena Symbiosis SyBTC (SYBTC) danas je $ 91,519, s promjenom od 0.12% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SYBTC u USD je $ 91,519 po SYBTC.

Symbiosis SyBTC trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,266,775, s količinom u optjecaju od 13.84 SYBTC. Tijekom posljednja 24 sata, SYBTC trgovao je između $ 85,798 (niska) i $ 91,947 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 126,825, dok je rekordna najniža cijena bila $ 74,649.

U kratkoročnim performansama, SYBTC se kretao +0.13% u posljednjem satu i -11.53% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Tržišna kapitalizacija $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Količina u optjecaju 13.84 13.84 13.84 Ukupna količina 13.84162646 13.84162646 13.84162646

Trenutačna tržišna kapitalizacija Symbiosis SyBTC je $ 1.27M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SYBTC je 13.84, s ukupnom količinom od 13.84162646. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.27M.