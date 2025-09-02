Symbiosis (SIS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.069406 $ 0.069406 $ 0.069406 24-satna najniža cijena $ 0.072309 $ 0.072309 $ 0.072309 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.069406$ 0.069406 $ 0.069406 24-satna najviša cijena $ 0.072309$ 0.072309 $ 0.072309 Najviša cijena ikada $ 5.59$ 5.59 $ 5.59 Najniža cijena $ 0.0451631$ 0.0451631 $ 0.0451631 Promjena cijene (1H) -0.62% Promjena cijene (1D) -2.56% Promjena cijene (7D) +11.34% Promjena cijene (7D) +11.34%

Symbiosis (SIS) cijena u stvarnom vremenu je $0.070188. Tijekom protekla 24 sata, SIStrgovalo je između najniže cijene $ 0.069406 i najviše cijene $ 0.072309, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SIS je $ 5.59, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0451631.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SIS se promijenio za -0.62% u posljednjih sat vremena, -2.56% u posljednjih 24 sata i +11.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Symbiosis (SIS)

Tržišna kapitalizacija $ 4.58M$ 4.58M $ 4.58M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.00M$ 7.00M $ 7.00M Količina u optjecaju 65.32M 65.32M 65.32M Ukupna količina 99,741,144.99302 99,741,144.99302 99,741,144.99302

Trenutačna tržišna kapitalizacija Symbiosis je $ 4.58M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SIS je 65.32M, s ukupnom količinom od 99741144.99302. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.00M.