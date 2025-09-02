Više o SIS

Symbiosis Logotip

Symbiosis Cijena (SIS)

Neuvršten

1 SIS u USD cijena uživo:

$0.070184
$0.070184$0.070184
-2.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Symbiosis (SIS)
2025-09-02 18:03:31 (UTC+8)

Symbiosis (SIS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.069406
$ 0.069406$ 0.069406
24-satna najniža cijena
$ 0.072309
$ 0.072309$ 0.072309
24-satna najviša cijena

$ 0.069406
$ 0.069406$ 0.069406

$ 0.072309
$ 0.072309$ 0.072309

$ 5.59
$ 5.59$ 5.59

$ 0.0451631
$ 0.0451631$ 0.0451631

-0.62%

-2.56%

+11.34%

+11.34%

Symbiosis (SIS) cijena u stvarnom vremenu je $0.070188. Tijekom protekla 24 sata, SIStrgovalo je između najniže cijene $ 0.069406 i najviše cijene $ 0.072309, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SIS je $ 5.59, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0451631.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SIS se promijenio za -0.62% u posljednjih sat vremena, -2.56% u posljednjih 24 sata i +11.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Symbiosis (SIS)

$ 4.58M
$ 4.58M$ 4.58M

--
----

$ 7.00M
$ 7.00M$ 7.00M

65.32M
65.32M 65.32M

99,741,144.99302
99,741,144.99302 99,741,144.99302

Trenutačna tržišna kapitalizacija Symbiosis je $ 4.58M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SIS je 65.32M, s ukupnom količinom od 99741144.99302. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.00M.

Symbiosis (SIS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Symbiosis u USD iznosila je $ -0.00185012431841511.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Symbiosis u USD iznosila je $ +0.0081362069.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Symbiosis u USD iznosila je $ +0.0218389540.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Symbiosis u USD iznosila je $ +0.009768890441632476.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00185012431841511-2.56%
30 dana$ +0.0081362069+11.59%
60 dana$ +0.0218389540+31.11%
90 dana$ +0.009768890441632476+16.17%

Što je Symbiosis (SIS)

Symbiosis, a decentralized multi-chain liquidity protocol, is called. It allows users to exchange tokens between all chains while remaining the sole owner of the funds. The following requirements are met by the Symbiosis protocol: Uniswap-like UX, but simple There are no additional wallets, waiting times, or additional steps required to complete a swap. Fully decentralized It connects any chain that receives enough market attention. Our ultimate goal is to connect all networks. Non-Custodial Symbiosis staff and no other individual have access to user funds. Limitless cross-chain Liquidity It targets as many token pairs across all chains as possible while offering the best prices to swap between any token pair.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Symbiosis (SIS)

Službena web-stranica

Symbiosis Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Symbiosis (SIS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Symbiosis (SIS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Symbiosis.

Provjerite Symbiosis predviđanje cijene sada!

SIS u lokalnim valutama

Symbiosis (SIS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Symbiosis (SIS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SIS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Symbiosis (SIS)

Koliko Symbiosis (SIS) vrijedi danas?
Cijena SIS uživo u USD je 0.070188 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SIS u USD?
Trenutačna cijena SIS u USD je $ 0.070188. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Symbiosis?
Tržišna kapitalizacija za SIS je $ 4.58M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SIS?
Količina u optjecaju za SIS je 65.32M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SIS?
SIS je postigao ATH cijenu od 5.59 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SIS?
SIS je vidio ATL cijenu od 0.0451631 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SIS?
24-satni obujam trgovanja za SIS je -- USD.
Hoće li SIS još narasti ove godine?
SIS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SIS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
2025-09-02 18:03:31 (UTC+8)

