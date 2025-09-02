Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 11,562.15 $ 11,562.15 $ 11,562.15 24-satna najniža cijena $ 11,562.15 $ 11,562.15 $ 11,562.15 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 11,562.15$ 11,562.15 $ 11,562.15 24-satna najviša cijena $ 11,562.15$ 11,562.15 $ 11,562.15 Najviša cijena ikada $ 11,562.15$ 11,562.15 $ 11,562.15 Najniža cijena $ 11,251.76$ 11,251.76 $ 11,251.76 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) 0.00% Promjena cijene (7D) +0.08% Promjena cijene (7D) +0.08%

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) cijena u stvarnom vremenu je $11,562.15. Tijekom protekla 24 sata, FIUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 11,562.15 i najviše cijene $ 11,562.15, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FIUSD je $ 11,562.15, dok je najniža cijena svih vremena $ 11,251.76.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FIUSD se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i +0.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 48.51M$ 48.51M $ 48.51M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 48.51M$ 48.51M $ 48.51M Količina u optjecaju 4.20K 4.20K 4.20K Ukupna količina 4,196.0 4,196.0 4,196.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sygnum FIUSD Liquidity Fund je $ 48.51M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FIUSD je 4.20K, s ukupnom količinom od 4196.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 48.51M.