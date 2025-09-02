Više o FIUSD

Sygnum FIUSD Liquidity Fund Cijena (FIUSD)

Neuvršten

1 FIUSD u USD cijena uživo:

$11,562.15
$11,562.15
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:48:03 (UTC+8)

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 11,562.15
$ 11,562.15
24-satna najniža cijena
$ 11,562.15
$ 11,562.15
24-satna najviša cijena

$ 11,562.15
$ 11,562.15

$ 11,562.15
$ 11,562.15

$ 11,562.15
$ 11,562.15

$ 11,251.76
$ 11,251.76

0.00%

0.00%

+0.08%

+0.08%

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) cijena u stvarnom vremenu je $11,562.15. Tijekom protekla 24 sata, FIUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 11,562.15 i najviše cijene $ 11,562.15, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FIUSD je $ 11,562.15, dok je najniža cijena svih vremena $ 11,251.76.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FIUSD se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i +0.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD)

$ 48.51M
$ 48.51M

--
--

$ 48.51M
$ 48.51M

4.20K
4.20K

4,196.0
4,196.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sygnum FIUSD Liquidity Fund je $ 48.51M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FIUSD je 4.20K, s ukupnom količinom od 4196.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 48.51M.

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Sygnum FIUSD Liquidity Fund u USD iznosila je $ 0.0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Sygnum FIUSD Liquidity Fund u USD iznosila je $ +39.4142131350.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Sygnum FIUSD Liquidity Fund u USD iznosila je $ +77.5369341150.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Sygnum FIUSD Liquidity Fund u USD iznosila je $ +121.47.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0.00.00%
30 dana$ +39.4142131350+0.34%
60 dana$ +77.5369341150+0.67%
90 dana$ +121.47+1.06%

Što je Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD)

This project focuses on the tokenization of Fidelity International's Money Market Fund by Sygnum Bank, specifically the Fidelity Institutional Liquidity Fund (ILF) USD Fund Class G Acc. Sygnum Bank is the token issuer of the above mentioned.

Resurs Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD)

Službena web-stranica

Sygnum FIUSD Liquidity Fund Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Sygnum FIUSD Liquidity Fund.

Provjerite Sygnum FIUSD Liquidity Fund predviđanje cijene sada!

FIUSD u lokalnim valutama

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FIUSD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD)

Koliko Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) vrijedi danas?
Cijena FIUSD uživo u USD je 11,562.15 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FIUSD u USD?
Trenutačna cijena FIUSD u USD je $ 11,562.15. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Sygnum FIUSD Liquidity Fund?
Tržišna kapitalizacija za FIUSD je $ 48.51M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FIUSD?
Količina u optjecaju za FIUSD je 4.20K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FIUSD?
FIUSD je postigao ATH cijenu od 11,562.15 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FIUSD?
FIUSD je vidio ATL cijenu od 11,251.76 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FIUSD?
24-satni obujam trgovanja za FIUSD je -- USD.
Hoće li FIUSD još narasti ove godine?
FIUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FIUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

