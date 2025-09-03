Sydney (SYDNEY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00249286$ 0.00249286 $ 0.00249286 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.90% Promjena cijene (1D) +3.47% Promjena cijene (7D) +6.82% Promjena cijene (7D) +6.82%

Sydney (SYDNEY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SYDNEYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SYDNEY je $ 0.00249286, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SYDNEY se promijenio za +1.90% u posljednjih sat vremena, +3.47% u posljednjih 24 sata i +6.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sydney (SYDNEY)

Tržišna kapitalizacija $ 55.53K$ 55.53K $ 55.53K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 55.53K$ 55.53K $ 55.53K Količina u optjecaju 999.13M 999.13M 999.13M Ukupna količina 999,127,563.286146 999,127,563.286146 999,127,563.286146

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sydney je $ 55.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SYDNEY je 999.13M, s ukupnom količinom od 999127563.286146. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 55.53K.