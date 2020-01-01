SyBTC (SYBTC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SyBTC (SYBTC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SyBTC (SYBTC) Informacije Symbiosis Finance is a multi-chain liquidity protocol. The platform aggregates exchange liquidity across EVM and selected non-EVM networks including TRON, Bitcoin, BNB, etc. Symbiosis Finance aims to solve a problem of liquidity transfer across multiple chains. With various bridges and swap platforms that currently create liquidity fragmentation, Symbiosis stands out as a unified easy-to-use solution that provides asset swap and liquidity transfer with one click and one transaction. $SIS is a native token of Symbiosis Finance protocol deployed on Ethereum, BNB, Scroll, ZK Sync Era, Arbitrum One, and Linea. The use cases originally designed for SIS include governance for the Symbiosis Protocol DAO and Treasury, protocol security, veSIS staking and rewarding incentives for Liquidity Provision. By staking SIS token within the Ethereum, BNB or zkSync networks, users can earn rewards. According to the website of the project, the SIS token additionally utilizes a liquidity rewarding program that includes ve (Vote Escrow) token - veSIS. Službena web stranica: https://symbiosis.finance/ Kupi SYBTC odmah!

SyBTC (SYBTC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SyBTC (SYBTC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 702.64K $ 702.64K $ 702.64K Ukupna količina: $ 6.39 $ 6.39 $ 6.39 Količina u optjecaju: $ 6.39 $ 6.39 $ 6.39 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 702.64K $ 702.64K $ 702.64K Povijesni maksimum: $ 124,301 $ 124,301 $ 124,301 Povijesni minimum: $ 74,649 $ 74,649 $ 74,649 Trenutna cijena: $ 109,885 $ 109,885 $ 109,885 Saznajte više o cijeni SyBTC (SYBTC)

SyBTC (SYBTC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SyBTC (SYBTC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SYBTC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SYBTC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SYBTC tokena, istražite SYBTC cijenu tokena uživo!

SYBTC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SYBTC? Naša SYBTC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SYBTC predviđanje cijene tokena odmah!

