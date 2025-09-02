SyBTC (SYBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 107,650 $ 107,650 $ 107,650 24-satna najniža cijena $ 110,651 $ 110,651 $ 110,651 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 107,650$ 107,650 $ 107,650 24-satna najviša cijena $ 110,651$ 110,651 $ 110,651 Najviša cijena ikada $ 124,301$ 124,301 $ 124,301 Najniža cijena $ 74,649$ 74,649 $ 74,649 Promjena cijene (1H) -0.40% Promjena cijene (1D) +0.51% Promjena cijene (7D) -0.28% Promjena cijene (7D) -0.28%

SyBTC (SYBTC) cijena u stvarnom vremenu je $109,584. Tijekom protekla 24 sata, SYBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 107,650 i najviše cijene $ 110,651, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SYBTC je $ 124,301, dok je najniža cijena svih vremena $ 74,649.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SYBTC se promijenio za -0.40% u posljednjih sat vremena, +0.51% u posljednjih 24 sata i -0.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SyBTC (SYBTC)

Tržišna kapitalizacija $ 634.65K$ 634.65K $ 634.65K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 634.65K$ 634.65K $ 634.65K Količina u optjecaju 5.79 5.79 5.79 Ukupna količina 5.79117914 5.79117914 5.79117914

Trenutačna tržišna kapitalizacija SyBTC je $ 634.65K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SYBTC je 5.79, s ukupnom količinom od 5.79117914. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 634.65K.