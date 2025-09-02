SX Network (SX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.074429 $ 0.074429 $ 0.074429 24-satna najniža cijena $ 0.074991 $ 0.074991 $ 0.074991 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.074429$ 0.074429 $ 0.074429 24-satna najviša cijena $ 0.074991$ 0.074991 $ 0.074991 Najviša cijena ikada $ 0.248586$ 0.248586 $ 0.248586 Najniža cijena $ 0.03318665$ 0.03318665 $ 0.03318665 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.74% Promjena cijene (7D) +0.66% Promjena cijene (7D) +0.66%

SX Network (SX) cijena u stvarnom vremenu je $0.074431. Tijekom protekla 24 sata, SXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.074429 i najviše cijene $ 0.074991, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SX je $ 0.248586, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03318665.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.74% u posljednjih 24 sata i +0.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SX Network (SX)

Tržišna kapitalizacija $ 39.63M$ 39.63M $ 39.63M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 74.38M$ 74.38M $ 74.38M Količina u optjecaju 532.47M 532.47M 532.47M Ukupna količina 999,253,979.0 999,253,979.0 999,253,979.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SX Network je $ 39.63M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SX je 532.47M, s ukupnom količinom od 999253979.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 74.38M.