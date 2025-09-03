Swyft (SFT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00001036 $ 0.00001036 $ 0.00001036 24-satna najniža cijena $ 0.00001089 $ 0.00001089 $ 0.00001089 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00001036$ 0.00001036 $ 0.00001036 24-satna najviša cijena $ 0.00001089$ 0.00001089 $ 0.00001089 Najviša cijena ikada $ 0.00062725$ 0.00062725 $ 0.00062725 Najniža cijena $ 0.00000796$ 0.00000796 $ 0.00000796 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.57% Promjena cijene (7D) +3.50% Promjena cijene (7D) +3.50%

Swyft (SFT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001082. Tijekom protekla 24 sata, SFTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001036 i najviše cijene $ 0.00001089, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SFT je $ 0.00062725, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000796.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SFT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.57% u posljednjih 24 sata i +3.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Swyft (SFT)

Tržišna kapitalizacija $ 10.58K$ 10.58K $ 10.58K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.81K$ 10.81K $ 10.81K Količina u optjecaju 977.44M 977.44M 977.44M Ukupna količina 998,902,167.257479 998,902,167.257479 998,902,167.257479

Trenutačna tržišna kapitalizacija Swyft je $ 10.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SFT je 977.44M, s ukupnom količinom od 998902167.257479. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.81K.