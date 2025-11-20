Swole Chad Doge Cijena danas

Trenutačna cijena Swole Chad Doge (SWOGE) danas je --, s promjenom od 10.90% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SWOGE u USD je -- po SWOGE.

Swole Chad Doge trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 81,284, s količinom u optjecaju od 999.71M SWOGE. Tijekom posljednja 24 sata, SWOGE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0021127, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, SWOGE se kretao -1.12% u posljednjem satu i -11.97% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Swole Chad Doge (SWOGE)

Tržišna kapitalizacija $ 81.28K$ 81.28K $ 81.28K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 81.28K$ 81.28K $ 81.28K Količina u optjecaju 999.71M 999.71M 999.71M Ukupna količina 999,706,982.435657 999,706,982.435657 999,706,982.435657

Trenutačna tržišna kapitalizacija Swole Chad Doge je $ 81.28K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SWOGE je 999.71M, s ukupnom količinom od 999706982.435657. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 81.28K.