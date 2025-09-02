SwissBorg (BORG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.250101 $ 0.250101 $ 0.250101 24-satna najniža cijena $ 0.268392 $ 0.268392 $ 0.268392 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.250101$ 0.250101 $ 0.250101 24-satna najviša cijena $ 0.268392$ 0.268392 $ 0.268392 Najviša cijena ikada $ 1.64$ 1.64 $ 1.64 Najniža cijena $ 0.00502687$ 0.00502687 $ 0.00502687 Promjena cijene (1H) +0.38% Promjena cijene (1D) +1.93% Promjena cijene (7D) +5.23% Promjena cijene (7D) +5.23%

SwissBorg (BORG) cijena u stvarnom vremenu je $0.264343. Tijekom protekla 24 sata, BORGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.250101 i najviše cijene $ 0.268392, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BORG je $ 1.64, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00502687.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BORG se promijenio za +0.38% u posljednjih sat vremena, +1.93% u posljednjih 24 sata i +5.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SwissBorg (BORG)

Tržišna kapitalizacija $ 259.72M$ 259.72M $ 259.72M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 259.72M$ 259.72M $ 259.72M Količina u optjecaju 982.60M 982.60M 982.60M Ukupna količina 982,602,443.442 982,602,443.442 982,602,443.442

Trenutačna tržišna kapitalizacija SwissBorg je $ 259.72M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BORG je 982.60M, s ukupnom količinom od 982602443.442. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 259.72M.