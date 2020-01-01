SwiftCash (SWIFT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SwiftCash (SWIFT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SwiftCash (SWIFT) Informacije SwiftCash is an open-source, self-funded system of decentralized governance and economy, born out of a desire to create a digital store of value and a peer-to-peer cryptocurrency for daily transactional use along with cheat-proof lotteries that can be played by anyone in the blockchain without any custodian or third-party service getting involved, as well as on-chain HODL/Term deposits. SwiftCash uses the Proof-of-Stake algorithm to reach consensus and allows up to 10% of maximum inflation to be spent on proposals that are embraced by enough stakeholders. Another 10% of maximum inflation goes directly to stakeholders who help secure the network aka Miners and Masternodes, and the rest of maximum inflation which is 80% can go to HODL/Term deposits; coins that are time locked in the blockchain between 1-12 months. Službena web stranica: https://swiftcash.cc Bijela knjiga: https://www.swiftcash.cc/assets/whitepaper.pdf

SwiftCash (SWIFT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SwiftCash (SWIFT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 225.45K $ 225.45K $ 225.45K Ukupna količina: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Količina u optjecaju: $ 287.33M $ 287.33M $ 287.33M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.92M $ 3.92M $ 3.92M Povijesni maksimum: $ 0.03944878 $ 0.03944878 $ 0.03944878 Povijesni minimum: $ 0.00001567 $ 0.00001567 $ 0.00001567 Trenutna cijena: $ 0.00078465 $ 0.00078465 $ 0.00078465

SwiftCash (SWIFT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SwiftCash (SWIFT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SWIFT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SWIFT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

