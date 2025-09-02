SwiftCash (SWIFT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03944878$ 0.03944878 $ 0.03944878 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.15% Promjena cijene (1D) -0.23% Promjena cijene (7D) -0.87% Promjena cijene (7D) -0.87%

SwiftCash (SWIFT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SWIFTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SWIFT je $ 0.03944878, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SWIFT se promijenio za +0.15% u posljednjih sat vremena, -0.23% u posljednjih 24 sata i -0.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SwiftCash (SWIFT)

Tržišna kapitalizacija $ 223.71K$ 223.71K $ 223.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.90M$ 3.90M $ 3.90M Količina u optjecaju 287.15M 287.15M 287.15M Ukupna količina 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SwiftCash je $ 223.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SWIFT je 287.15M, s ukupnom količinom od 5000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.90M.