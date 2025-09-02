Više o SWIFT

SwiftCash Cijena (SWIFT)

Neuvršten

1 SWIFT u USD cijena uživo:

$0.00077906
$0.00077906$0.00077906
-0.30%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena SwiftCash (SWIFT)
SwiftCash (SWIFT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03944878
$ 0.03944878$ 0.03944878

$ 0
$ 0$ 0

+0.15%

-0.23%

-0.87%

-0.87%

SwiftCash (SWIFT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SWIFTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SWIFT je $ 0.03944878, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SWIFT se promijenio za +0.15% u posljednjih sat vremena, -0.23% u posljednjih 24 sata i -0.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SwiftCash (SWIFT)

$ 223.71K
$ 223.71K$ 223.71K

--
----

$ 3.90M
$ 3.90M$ 3.90M

287.15M
287.15M 287.15M

5,000,000,000.0
5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SwiftCash je $ 223.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SWIFT je 287.15M, s ukupnom količinom od 5000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.90M.

SwiftCash (SWIFT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SwiftCash u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SwiftCash u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SwiftCash u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SwiftCash u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.23%
30 dana$ 0+9.21%
60 dana$ 0+6.59%
90 dana$ 0--

Što je SwiftCash (SWIFT)

SwiftCash is an open-source, self-funded system of decentralized governance and economy, born out of a desire to create a digital store of value and a peer-to-peer cryptocurrency for daily transactional use along with cheat-proof lotteries that can be played by anyone in the blockchain without any custodian or third-party service getting involved, as well as on-chain HODL/Term deposits. SwiftCash uses the Proof-of-Stake algorithm to reach consensus and allows up to 10% of maximum inflation to be spent on proposals that are embraced by enough stakeholders. Another 10% of maximum inflation goes directly to stakeholders who help secure the network aka Miners and Masternodes, and the rest of maximum inflation which is 80% can go to HODL/Term deposits; coins that are time locked in the blockchain between 1-12 months.

SwiftCash Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SwiftCash (SWIFT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SwiftCash (SWIFT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SwiftCash.

Provjerite SwiftCash predviđanje cijene sada!

SWIFT u lokalnim valutama

SwiftCash (SWIFT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SwiftCash (SWIFT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SWIFT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SwiftCash (SWIFT)

Koliko SwiftCash (SWIFT) vrijedi danas?
Cijena SWIFT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SWIFT u USD?
Trenutačna cijena SWIFT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SwiftCash?
Tržišna kapitalizacija za SWIFT je $ 223.71K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SWIFT?
Količina u optjecaju za SWIFT je 287.15M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SWIFT?
SWIFT je postigao ATH cijenu od 0.03944878 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SWIFT?
SWIFT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SWIFT?
24-satni obujam trgovanja za SWIFT je -- USD.
Hoće li SWIFT još narasti ove godine?
SWIFT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SWIFT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.