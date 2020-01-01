Swerve (SWRV) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Swerve (SWRV), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SWERVE FINANCE is described to be a fork of Curve, owned 100% by the community. It is claimed that there's no fake-out deployment, no questionable pre-mining, no founder controlling majority of the governance vote, no suspect team proposals, no 30% allocation to 'shareholders', no team allocation, no decades long distribution. It's a simple 33,000,000 supply owned entirely by holders, the community of liquidity providers and users. If holders provide liquidity to Swerve, they get ySWRV tokens which can be staked in the Swerve DAO to earn $SWRV. To kickstart the protocol and encourage users to try out Swerve, the first two weeks will have a larger distribution of $SWRV awarded. Službena web stranica: https://swerve.fi/

Swerve (SWRV) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Swerve (SWRV), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 103.91K $ 103.91K $ 103.91K Ukupna količina: $ 21.23M $ 21.23M $ 21.23M Količina u optjecaju: $ 18.52M $ 18.52M $ 18.52M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 119.12K $ 119.12K $ 119.12K Povijesni maksimum: $ 39.04 $ 39.04 $ 39.04 Povijesni minimum: $ 0.00329114 $ 0.00329114 $ 0.00329114 Trenutna cijena: $ 0.00560693 $ 0.00560693 $ 0.00560693 Saznajte više o cijeni Swerve (SWRV)

Swerve (SWRV) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Swerve (SWRV) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SWRV tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SWRV tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SWRV tokena, istražite SWRV cijenu tokena uživo!

SWRV Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SWRV? Naša SWRV stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SWRV predviđanje cijene tokena odmah!

