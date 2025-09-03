Swerve (SWRV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00561199 24-satna najviša cijena $ 0.00594116 Najviša cijena ikada $ 39.04 Najniža cijena $ 0.00329114 Promjena cijene (1H) -1.77% Promjena cijene (1D) +0.76% Promjena cijene (7D) -7.57%

Swerve (SWRV) cijena u stvarnom vremenu je $0.00574127. Tijekom protekla 24 sata, SWRVtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00561199 i najviše cijene $ 0.00594116, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SWRV je $ 39.04, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00329114.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SWRV se promijenio za -1.77% u posljednjih sat vremena, +0.76% u posljednjih 24 sata i -7.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Swerve (SWRV)

Tržišna kapitalizacija $ 106.32K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 121.89K Količina u optjecaju 18.52M Ukupna količina 21,230,110.1128234

Trenutačna tržišna kapitalizacija Swerve je $ 106.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SWRV je 18.52M, s ukupnom količinom od 21230110.1128234. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 121.89K.