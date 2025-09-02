Swell Ethereum (SWETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4,658.5 $ 4,658.5 $ 4,658.5 24-satna najniža cijena $ 4,878.26 $ 4,878.26 $ 4,878.26 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4,658.5$ 4,658.5 $ 4,658.5 24-satna najviša cijena $ 4,878.26$ 4,878.26 $ 4,878.26 Najviša cijena ikada $ 5,370.2$ 5,370.2 $ 5,370.2 Najniža cijena $ 1,516.13$ 1,516.13 $ 1,516.13 Promjena cijene (1H) +0.39% Promjena cijene (1D) -2.34% Promjena cijene (7D) -0.62% Promjena cijene (7D) -0.62%

Swell Ethereum (SWETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,763.81. Tijekom protekla 24 sata, SWETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,658.5 i najviše cijene $ 4,878.26, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SWETH je $ 5,370.2, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,516.13.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SWETH se promijenio za +0.39% u posljednjih sat vremena, -2.34% u posljednjih 24 sata i -0.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Swell Ethereum (SWETH)

Tržišna kapitalizacija $ 577.05M$ 577.05M $ 577.05M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 577.06M$ 577.06M $ 577.06M Količina u optjecaju 121.32K 121.32K 121.32K Ukupna količina 121,326.478319651 121,326.478319651 121,326.478319651

Trenutačna tržišna kapitalizacija Swell Ethereum je $ 577.05M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SWETH je 121.32K, s ukupnom količinom od 121326.478319651. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 577.06M.