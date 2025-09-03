Više o SWAY

Sway Social Logotip

Sway Social Cijena (SWAY)

Neuvršten

1 SWAY u USD cijena uživo:

$0.00098908
$0.00098908$0.00098908
-0.40%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Sway Social (SWAY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:46:59 (UTC+8)

Sway Social (SWAY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0.00101915
$ 0.00101915$ 0.00101915
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00101915
$ 0.00101915$ 0.00101915

$ 0.258453
$ 0.258453$ 0.258453

$ 0
$ 0$ 0

-0.06%

-0.48%

-4.65%

-4.65%

Sway Social (SWAY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SWAYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00101915, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SWAY je $ 0.258453, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SWAY se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, -0.48% u posljednjih 24 sata i -4.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sway Social (SWAY)

$ 48.92K
$ 48.92K$ 48.92K

--
----

$ 98.91K
$ 98.91K$ 98.91K

49.46M
49.46M 49.46M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sway Social je $ 48.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SWAY je 49.46M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 98.91K.

Sway Social (SWAY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Sway Social u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Sway Social u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Sway Social u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Sway Social u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.48%
30 dana$ 0-6.67%
60 dana$ 0-3.82%
90 dana$ 0--

Što je Sway Social (SWAY)

Sway Social is the first social protocol for Metacreators that uses NFTs to translate social capital into an asset class. This allows anyone to monetize their Metaverse on their terms. Every building block in Metaverse — game item, avatar, collectible, social media post, land title, etc. — is an NFT. Behind every NFT creator is a community that establishes the value of creator's social capital. In traditional Web 2 social media platforms, the number of ‘Likes’ or ‘Followers’ is directly correlated to their earnings power. Creator is primarily valued by the number of followers he can engage with. Sway introduces a web3 equivalent model where social capital is translated into an asset class. Instead of ‘following‘ a creator, participants can stake with their creator pool. Value is established based on the pool participation TVL. Stakeholders are providing a social underwriting facility for creators through a subDAO.

Resurs Sway Social (SWAY)

Službena web-stranica

Sway Social Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Sway Social (SWAY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Sway Social (SWAY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Sway Social.

Provjerite Sway Social predviđanje cijene sada!

SWAY u lokalnim valutama

Sway Social (SWAY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Sway Social (SWAY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SWAY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Sway Social (SWAY)

Koliko Sway Social (SWAY) vrijedi danas?
Cijena SWAY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SWAY u USD?
Trenutačna cijena SWAY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Sway Social?
Tržišna kapitalizacija za SWAY je $ 48.92K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SWAY?
Količina u optjecaju za SWAY je 49.46M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SWAY?
SWAY je postigao ATH cijenu od 0.258453 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SWAY?
SWAY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SWAY?
24-satni obujam trgovanja za SWAY je -- USD.
Hoće li SWAY još narasti ove godine?
SWAY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SWAY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
