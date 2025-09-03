Sway Social (SWAY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00101915 $ 0.00101915 $ 0.00101915 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00101915$ 0.00101915 $ 0.00101915 Najviša cijena ikada $ 0.258453$ 0.258453 $ 0.258453 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.06% Promjena cijene (1D) -0.48% Promjena cijene (7D) -4.65% Promjena cijene (7D) -4.65%

Sway Social (SWAY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SWAYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00101915, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SWAY je $ 0.258453, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SWAY se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, -0.48% u posljednjih 24 sata i -4.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sway Social (SWAY)

Tržišna kapitalizacija $ 48.92K$ 48.92K $ 48.92K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 98.91K$ 98.91K $ 98.91K Količina u optjecaju 49.46M 49.46M 49.46M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sway Social je $ 48.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SWAY je 49.46M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 98.91K.