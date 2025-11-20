Swash Cijena danas

Trenutačna cijena Swash (SWASH) danas je $ 0.00163865, s promjenom od 0.81% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SWASH u USD je $ 0.00163865 po SWASH.

Swash trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,630,393, s količinom u optjecaju od 994.96M SWASH. Tijekom posljednja 24 sata, SWASH trgovao je između $ 0.00163425 (niska) i $ 0.00165203 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.95025, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00161107.

U kratkoročnim performansama, SWASH se kretao +0.24% u posljednjem satu i -6.36% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Swash (SWASH)

Tržišna kapitalizacija $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Količina u optjecaju 994.96M 994.96M 994.96M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Swash je $ 1.63M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SWASH je 994.96M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.64M.