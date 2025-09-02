Swarm Network (SWM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 2.16$ 2.16 $ 2.16 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +4.69% Promjena cijene (7D) +4.69%

Swarm Network (SWM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00478633. Tijekom protekla 24 sata, SWMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SWM je $ 2.16, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SWM se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +4.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Swarm Network (SWM)

Tržišna kapitalizacija $ 376.47K$ 376.47K $ 376.47K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 478.63K$ 478.63K $ 478.63K Količina u optjecaju 78.65M 78.65M 78.65M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Swarm Network je $ 376.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SWM je 78.65M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 478.63K.