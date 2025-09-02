Swarm (SN124) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.06 $ 1.06 $ 1.06 24-satna najniža cijena $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.06$ 1.06 $ 1.06 24-satna najviša cijena $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Najviša cijena ikada $ 2.24$ 2.24 $ 2.24 Najniža cijena $ 0.730678$ 0.730678 $ 0.730678 Promjena cijene (1H) -0.07% Promjena cijene (1D) +8.94% Promjena cijene (7D) +56.27% Promjena cijene (7D) +56.27%

Swarm (SN124) cijena u stvarnom vremenu je $1.18. Tijekom protekla 24 sata, SN124trgovalo je između najniže cijene $ 1.06 i najviše cijene $ 1.19, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN124 je $ 2.24, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.730678.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN124 se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, +8.94% u posljednjih 24 sata i +56.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Swarm (SN124)

Tržišna kapitalizacija $ 895.10K$ 895.10K $ 895.10K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 895.10K$ 895.10K $ 895.10K Količina u optjecaju 759.22K 759.22K 759.22K Ukupna količina 759,215.041933076 759,215.041933076 759,215.041933076

Trenutačna tržišna kapitalizacija Swarm je $ 895.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN124 je 759.22K, s ukupnom količinom od 759215.041933076. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 895.10K.