SwapX (SWPX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.06125 $ 0.06125 $ 0.06125 24-satna najniža cijena $ 0.073295 $ 0.073295 $ 0.073295 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.06125$ 0.06125 $ 0.06125 24-satna najviša cijena $ 0.073295$ 0.073295 $ 0.073295 Najviša cijena ikada $ 0.757704$ 0.757704 $ 0.757704 Najniža cijena $ 0.04855514$ 0.04855514 $ 0.04855514 Promjena cijene (1H) +0.13% Promjena cijene (1D) +14.34% Promjena cijene (7D) +6.88% Promjena cijene (7D) +6.88%

SwapX (SWPX) cijena u stvarnom vremenu je $0.072637. Tijekom protekla 24 sata, SWPXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.06125 i najviše cijene $ 0.073295, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SWPX je $ 0.757704, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04855514.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SWPX se promijenio za +0.13% u posljednjih sat vremena, +14.34% u posljednjih 24 sata i +6.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SwapX (SWPX)

Tržišna kapitalizacija $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.66M$ 6.66M $ 6.66M Količina u optjecaju 17.80M 17.80M 17.80M Ukupna količina 91,650,608.86927107 91,650,608.86927107 91,650,608.86927107

Trenutačna tržišna kapitalizacija SwapX je $ 1.29M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SWPX je 17.80M, s ukupnom količinom od 91650608.86927107. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.66M.