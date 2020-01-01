Swapr (SWPR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Swapr (SWPR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Swapr (SWPR) Informacije Swapr is a multi-chain automated market maker (AMM), deployed on Ethereum mainnet, xDai, and Arbitrum. Swapr is the first AMM to allow for adjustable swap fees through governance, as well as the first DAO deployed DeFi protocol on Ethereum; developed organically within the DXdao community. Službena web stranica: https://swapr.eth.limo

Swapr (SWPR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Swapr (SWPR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 608.95K $ 608.95K $ 608.95K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 39.52M $ 39.52M $ 39.52M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.54M $ 1.54M $ 1.54M Povijesni maksimum: $ 0.318784 $ 0.318784 $ 0.318784 Povijesni minimum: $ 0.00286569 $ 0.00286569 $ 0.00286569 Trenutna cijena: $ 0.01540824 $ 0.01540824 $ 0.01540824 Saznajte više o cijeni Swapr (SWPR)

Swapr (SWPR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Swapr (SWPR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SWPR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SWPR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SWPR tokena, istražite SWPR cijenu tokena uživo!

SWPR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SWPR? Naša SWPR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SWPR predviđanje cijene tokena odmah!

