Swapr (SWPR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.01542108 24-satna najviša cijena $ 0.01611433 Najviša cijena ikada $ 0.318784 Najniža cijena $ 0.00286569 Promjena cijene (1H) +1.87% Promjena cijene (1D) -0.63% Promjena cijene (7D) -3.37%

Swapr (SWPR) cijena u stvarnom vremenu je $0.01573273. Tijekom protekla 24 sata, SWPRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01542108 i najviše cijene $ 0.01611433, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SWPR je $ 0.318784, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00286569.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SWPR se promijenio za +1.87% u posljednjih sat vremena, -0.63% u posljednjih 24 sata i -3.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Swapr (SWPR)

Tržišna kapitalizacija $ 621.45K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.57M Količina u optjecaju 39.52M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Swapr je $ 621.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SWPR je 39.52M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.57M.