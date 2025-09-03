Više o SWAGGY

SWAGGY Informacije o cijeni

SWAGGY Službena web stranica

SWAGGY Tokenomija

SWAGGY Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

SWAGGY Logotip

SWAGGY Cijena (SWAGGY)

Neuvršten

1 SWAGGY u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena SWAGGY (SWAGGY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:32:39 (UTC+8)

SWAGGY (SWAGGY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00958201
$ 0.00958201$ 0.00958201

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.18%

+4.18%

SWAGGY (SWAGGY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SWAGGYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SWAGGY je $ 0.00958201, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SWAGGY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +4.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SWAGGY (SWAGGY)

$ 8.94K
$ 8.94K$ 8.94K

--
----

$ 8.94K
$ 8.94K$ 8.94K

999.61M
999.61M 999.61M

999,610,963.787376
999,610,963.787376 999,610,963.787376

Trenutačna tržišna kapitalizacija SWAGGY je $ 8.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SWAGGY je 999.61M, s ukupnom količinom od 999610963.787376. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.94K.

SWAGGY (SWAGGY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SWAGGY u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SWAGGY u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SWAGGY u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SWAGGY u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+9.14%
60 dana$ 0+23.54%
90 dana$ 0--

Što je SWAGGY (SWAGGY)

Ah, SWAGGY, the Husky with more followers than some small countries have citizens. This isn't just any dog; SWAGGY is the canine equivalent of a rock star who decided to trade in his guitar for a blockchain. With over 7 million TikTok fans, SWAGGY has transcended mere pet stardom to become a digital icon, now venturing into the wild west of cryptocurrency with his very own memecoin on Solana. It's like if Lassie got into fintech. This memecoin, let's call it $SWAG, isn't just about making a quick buck (or should I say, bone?). It's about bringing the global community of dog lovers together on X, where they can bark about the latest trends, share adorable doggy pics, and discuss why their pets should be the next memecoin. It's a digital dog park where the currency is not just likes and treats but $SWAG tokens. Imagine this: You're scrolling through X, and instead of the usual political rants or cat memes, you're greeted by posts from SWAGGY enthusiasts discussing the merits of a Husky-led economy. It's a place where "ruff" translates to "bull run," and every time SWAGGY does something mildly impressive, like catching a frisbee or wearing a new bow tie, his token's value spikes. The genius of SWAGGY's memecoin isn't just in its adorable mascot but in its community. Here, every dog lover feels like they're part of something bigger than just their daily walk. They're part of a movement, a pack if you will, where the only thing more valuable than the memecoin is the shared love for our four-legged friends. So, if you're looking for investment advice (which I'm not qualified to give, but hey, humor me), consider this: SWAGGY isn't just a pet; he's a cultural phenomenon with a tail. And in the world of memecoins, that might just be the ultimate bull case. Remember, in this market, you've got to believe in the bark before you can see the bucks.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs SWAGGY (SWAGGY)

Službena web-stranica

SWAGGY Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SWAGGY (SWAGGY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SWAGGY (SWAGGY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SWAGGY.

Provjerite SWAGGY predviđanje cijene sada!

SWAGGY u lokalnim valutama

SWAGGY (SWAGGY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SWAGGY (SWAGGY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SWAGGY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SWAGGY (SWAGGY)

Koliko SWAGGY (SWAGGY) vrijedi danas?
Cijena SWAGGY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SWAGGY u USD?
Trenutačna cijena SWAGGY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SWAGGY?
Tržišna kapitalizacija za SWAGGY je $ 8.94K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SWAGGY?
Količina u optjecaju za SWAGGY je 999.61M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SWAGGY?
SWAGGY je postigao ATH cijenu od 0.00958201 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SWAGGY?
SWAGGY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SWAGGY?
24-satni obujam trgovanja za SWAGGY je -- USD.
Hoće li SWAGGY još narasti ove godine?
SWAGGY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SWAGGY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:32:39 (UTC+8)

SWAGGY (SWAGGY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.