SWAGGY Cijena (SWAGGY)
--
--
+4.18%
+4.18%
SWAGGY (SWAGGY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SWAGGYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SWAGGY je $ 0.00958201, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SWAGGY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +4.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija SWAGGY je $ 8.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SWAGGY je 999.61M, s ukupnom količinom od 999610963.787376. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.94K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SWAGGY u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SWAGGY u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SWAGGY u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SWAGGY u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|--
|30 dana
|$ 0
|+9.14%
|60 dana
|$ 0
|+23.54%
|90 dana
|$ 0
|--
Ah, SWAGGY, the Husky with more followers than some small countries have citizens. This isn't just any dog; SWAGGY is the canine equivalent of a rock star who decided to trade in his guitar for a blockchain. With over 7 million TikTok fans, SWAGGY has transcended mere pet stardom to become a digital icon, now venturing into the wild west of cryptocurrency with his very own memecoin on Solana. It's like if Lassie got into fintech. This memecoin, let's call it $SWAG, isn't just about making a quick buck (or should I say, bone?). It's about bringing the global community of dog lovers together on X, where they can bark about the latest trends, share adorable doggy pics, and discuss why their pets should be the next memecoin. It's a digital dog park where the currency is not just likes and treats but $SWAG tokens. Imagine this: You're scrolling through X, and instead of the usual political rants or cat memes, you're greeted by posts from SWAGGY enthusiasts discussing the merits of a Husky-led economy. It's a place where "ruff" translates to "bull run," and every time SWAGGY does something mildly impressive, like catching a frisbee or wearing a new bow tie, his token's value spikes. The genius of SWAGGY's memecoin isn't just in its adorable mascot but in its community. Here, every dog lover feels like they're part of something bigger than just their daily walk. They're part of a movement, a pack if you will, where the only thing more valuable than the memecoin is the shared love for our four-legged friends. So, if you're looking for investment advice (which I'm not qualified to give, but hey, humor me), consider this: SWAGGY isn't just a pet; he's a cultural phenomenon with a tail. And in the world of memecoins, that might just be the ultimate bull case. Remember, in this market, you've got to believe in the bark before you can see the bucks.
