Suzaku Token Cijena danas

Trenutačna cijena Suzaku Token (SUZ) danas je $ 0.03433895, s promjenom od 6.07% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SUZ u USD je $ 0.03433895 po SUZ.

Suzaku Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,006,526, s količinom u optjecaju od 29.11M SUZ. Tijekom posljednja 24 sata, SUZ trgovao je između $ 0.03339452 (niska) i $ 0.03681924 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.204252, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.03339452.

U kratkoročnim performansama, SUZ se kretao +0.25% u posljednjem satu i -20.02% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Suzaku Token (SUZ)

Tržišna kapitalizacija $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.46M$ 3.46M $ 3.46M Količina u optjecaju 29.11M 29.11M 29.11M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

