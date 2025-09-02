suwi (SUWI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03992344 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +2.76% Promjena cijene (1D) +3.27% Promjena cijene (7D) +10.64%

suwi (SUWI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SUWItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUWI je $ 0.03992344, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUWI se promijenio za +2.76% u posljednjih sat vremena, +3.27% u posljednjih 24 sata i +10.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Tržišna kapitalizacija $ 284.63K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 284.63K Količina u optjecaju 999.88M Ukupna količina 999,883,567.473528

Trenutačna tržišna kapitalizacija suwi je $ 284.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUWI je 999.88M, s ukupnom količinom od 999883567.473528. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 284.63K.