sUSDS (SUSDS) Informacije sUSDS is the new version of sDAI, offered by Sky which offers a higher yield. sUSDS represents USDS deposited into and earning the Sky Savings Rate. The Sky Protocol is a decentralised protocol developed around the USDS stablecoin. It is managed by Sky ecosystem governance. The Sky Protocol features Sky tokens (USDS, SKY, DAI, MKR), the Sky Savings Rate, Sky Token Rewards and, soon, Activation Token Rewards and SkyLink. Službena web stranica: https://sky.money/ Kupi SUSDS odmah!

sUSDS (SUSDS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za sUSDS (SUSDS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.03B $ 2.03B $ 2.03B Ukupna količina: $ 1.90B $ 1.90B $ 1.90B Količina u optjecaju: $ 1.90B $ 1.90B $ 1.90B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.03B $ 2.03B $ 2.03B Povijesni maksimum: $ 1.088 $ 1.088 $ 1.088 Povijesni minimum: $ 0.961716 $ 0.961716 $ 0.961716 Trenutna cijena: $ 1.066 $ 1.066 $ 1.066 Saznajte više o cijeni sUSDS (SUSDS)

sUSDS (SUSDS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike sUSDS (SUSDS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SUSDS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SUSDS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SUSDS tokena, istražite SUSDS cijenu tokena uživo!

SUSDS Predviđanje cijene

