sUSDS (SUSDS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 1.064 24-satna najviša cijena $ 1.067 Najviša cijena ikada $ 1.088 Najniža cijena $ 0.961716 Promjena cijene (1H) +0.04% Promjena cijene (1D) +0.05% Promjena cijene (7D) +0.13%

sUSDS (SUSDS) cijena u stvarnom vremenu je $1.066. Tijekom protekla 24 sata, SUSDStrgovalo je između najniže cijene $ 1.064 i najviše cijene $ 1.067, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUSDS je $ 1.088, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.961716.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUSDS se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, +0.05% u posljednjih 24 sata i +0.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu sUSDS (SUSDS)

Tržišna kapitalizacija $ 1.99B Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.99B Količina u optjecaju 1.87B Ukupna količina 1,870,800,195.715661

Trenutačna tržišna kapitalizacija sUSDS je $ 1.99B, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUSDS je 1.87B, s ukupnom količinom od 1870800195.715661. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.99B.