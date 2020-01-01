sUSDa (SUSDA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u sUSDa (SUSDA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

sUSDa (SUSDA) Informacije Avalon Labs is creating an on-chain financial center for Bitcoin, offering BTC-backed lending, a Bitcoin-backed stablecoin, yield accounts, and a credit card. The goal is to make Bitcoin an active economic asset in global markets through a scalable and accessible network. USDa is the flagship CDP (Collateralized Debt Position) product based on Avalon's CeDeFi lending platform. The goal of USDa is to provide the best stablecoin solution for DeFi community with extremely high capital efficiency, stability and deep liquidity from BTC community. sUSDa is a yield-bearing version of USDa. By staking USDa, users receive sUSDa, which earns yield through borrowing rates and other protocol revenue. This mechanism allows users to generate scalable and sustainable returns, enhancing the value proposition of USDa in both DeFi and CeDeFi ecosystems. Službena web stranica: https://www.avalonfinance.xyz/ Kupi SUSDA odmah!

sUSDa (SUSDA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za sUSDa (SUSDA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 87.95M $ 87.95M $ 87.95M Ukupna količina: $ 87.15M $ 87.15M $ 87.15M Količina u optjecaju: $ 87.15M $ 87.15M $ 87.15M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 87.95M $ 87.95M $ 87.95M Povijesni maksimum: $ 1.071 $ 1.071 $ 1.071 Povijesni minimum: $ 0.984449 $ 0.984449 $ 0.984449 Trenutna cijena: $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 Saznajte više o cijeni sUSDa (SUSDA)

sUSDa (SUSDA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike sUSDa (SUSDA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SUSDA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SUSDA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SUSDA tokena, istražite SUSDA cijenu tokena uživo!

