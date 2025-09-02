sUSDa (SUSDA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 24-satna najniža cijena $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 24-satna najviša cijena $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 Najviša cijena ikada $ 1.071$ 1.071 $ 1.071 Najniža cijena $ 0.984449$ 0.984449 $ 0.984449 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

sUSDa (SUSDA) cijena u stvarnom vremenu je $1.009. Tijekom protekla 24 sata, SUSDAtrgovalo je između najniže cijene $ 1.009 i najviše cijene $ 1.009, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUSDA je $ 1.071, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.984449.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUSDA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu sUSDa (SUSDA)

Tržišna kapitalizacija $ 87.94M$ 87.94M $ 87.94M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 87.94M$ 87.94M $ 87.94M Količina u optjecaju 87.14M 87.14M 87.14M Ukupna količina 87,141,943.61064392 87,141,943.61064392 87,141,943.61064392

Trenutačna tržišna kapitalizacija sUSDa je $ 87.94M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUSDA je 87.14M, s ukupnom količinom od 87141943.61064392. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 87.94M.