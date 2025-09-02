sUSD (SUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.975871 $ 0.975871 $ 0.975871 24-satna najniža cijena $ 0.985252 $ 0.985252 $ 0.985252 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.975871$ 0.975871 $ 0.975871 24-satna najviša cijena $ 0.985252$ 0.985252 $ 0.985252 Najviša cijena ikada $ 2.45$ 2.45 $ 2.45 Najniža cijena $ 0.429697$ 0.429697 $ 0.429697 Promjena cijene (1H) -0.01% Promjena cijene (1D) +0.05% Promjena cijene (7D) -0.63% Promjena cijene (7D) -0.63%

sUSD (SUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.979359. Tijekom protekla 24 sata, SUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.975871 i najviše cijene $ 0.985252, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUSD je $ 2.45, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.429697.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUSD se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, +0.05% u posljednjih 24 sata i -0.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu sUSD (SUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 47.08M$ 47.08M $ 47.08M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 47.08M$ 47.08M $ 47.08M Količina u optjecaju 48.11M 48.11M 48.11M Ukupna količina 48,110,587.36537738 48,110,587.36537738 48,110,587.36537738

Trenutačna tržišna kapitalizacija sUSD je $ 47.08M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUSD je 48.11M, s ukupnom količinom od 48110587.36537738. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 47.08M.