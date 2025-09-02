Više o SUSD

sUSD Logotip

sUSD Cijena (SUSD)

Neuvršten

1 SUSD u USD cijena uživo:

$0.978615
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena sUSD (SUSD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:47:00 (UTC+8)

sUSD (SUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.975871
24-satna najniža cijena
$ 0.985252
24-satna najviša cijena

$ 0.975871
$ 0.985252
$ 2.45
$ 0.429697
-0.01%

+0.05%

-0.63%

-0.63%

sUSD (SUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.979359. Tijekom protekla 24 sata, SUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.975871 i najviše cijene $ 0.985252, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUSD je $ 2.45, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.429697.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUSD se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, +0.05% u posljednjih 24 sata i -0.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu sUSD (SUSD)

$ 47.08M
--
$ 47.08M
48.11M
48,110,587.36537738
Trenutačna tržišna kapitalizacija sUSD je $ 47.08M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUSD je 48.11M, s ukupnom količinom od 48110587.36537738. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 47.08M.

sUSD (SUSD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz sUSD u USD iznosila je $ +0.0004691.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz sUSD u USD iznosila je $ +0.0149375752.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz sUSD u USD iznosila je $ +0.0416147267.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz sUSD u USD iznosila je $ +0.0085895254742649.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0004691+0.05%
30 dana$ +0.0149375752+1.53%
60 dana$ +0.0416147267+4.25%
90 dana$ +0.0085895254742649+0.88%

Što je sUSD (SUSD)

sUSD, or synthetic USD, is a synthetic asset launched by Synthetix Exchange. sUSD mirrors and tracks the price of USD provided by an oracle - Chainlink.

Resurs sUSD (SUSD)

Službena web-stranica

sUSD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će sUSD (SUSD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših sUSD (SUSD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za sUSD.

Provjerite sUSD predviđanje cijene sada!

SUSD u lokalnim valutama

sUSD (SUSD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike sUSD (SUSD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SUSD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o sUSD (SUSD)

Koliko sUSD (SUSD) vrijedi danas?
Cijena SUSD uživo u USD je 0.979359 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SUSD u USD?
Trenutačna cijena SUSD u USD je $ 0.979359. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija sUSD?
Tržišna kapitalizacija za SUSD je $ 47.08M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SUSD?
Količina u optjecaju za SUSD je 48.11M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SUSD?
SUSD je postigao ATH cijenu od 2.45 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SUSD?
SUSD je vidio ATL cijenu od 0.429697 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SUSD?
24-satni obujam trgovanja za SUSD je -- USD.
Hoće li SUSD još narasti ove godine?
SUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
sUSD (SUSD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

