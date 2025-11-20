SURVIVE Cijena danas

Trenutačna cijena SURVIVE (SURVIVE) danas je $ 0.00000806, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SURVIVE u USD je $ 0.00000806 po SURVIVE.

SURVIVE trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 8,053.94, s količinom u optjecaju od 999.37M SURVIVE. Tijekom posljednja 24 sata, SURVIVE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00065775, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0000078.

U kratkoročnim performansama, SURVIVE se kretao -- u posljednjem satu i -18.94% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu SURVIVE (SURVIVE)

Tržišna kapitalizacija $ 8.05K$ 8.05K $ 8.05K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.05K$ 8.05K $ 8.05K Količina u optjecaju 999.37M 999.37M 999.37M Ukupna količina 999,374,804.015458 999,374,804.015458 999,374,804.015458

Trenutačna tržišna kapitalizacija SURVIVE je $ 8.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SURVIVE je 999.37M, s ukupnom količinom od 999374804.015458. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.05K.