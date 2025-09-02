Survarium (SURV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00135913$ 0.00135913 $ 0.00135913 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.93% Promjena cijene (1D) -5.26% Promjena cijene (7D) +11.95% Promjena cijene (7D) +11.95%

Survarium (SURV) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SURVtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SURV je $ 0.00135913, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SURV se promijenio za -0.93% u posljednjih sat vremena, -5.26% u posljednjih 24 sata i +11.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Survarium (SURV)

Tržišna kapitalizacija $ 339.85K$ 339.85K $ 339.85K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 339.85K$ 339.85K $ 339.85K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Survarium je $ 339.85K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SURV je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 339.85K.