SURREAL AI Cijena danas

Trenutačna cijena SURREAL AI (SURREAL) danas je $ 0.0000511, s promjenom od 7.42% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SURREAL u USD je $ 0.0000511 po SURREAL.

SURREAL AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 51,287, s količinom u optjecaju od 999.95M SURREAL. Tijekom posljednja 24 sata, SURREAL trgovao je između $ 0.00004209 (niska) i $ 0.00005664 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00041113, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001034.

U kratkoročnim performansama, SURREAL se kretao -1.21% u posljednjem satu i +67.97% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu SURREAL AI (SURREAL)

Tržišna kapitalizacija $ 51.29K$ 51.29K $ 51.29K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 51.29K$ 51.29K $ 51.29K Količina u optjecaju 999.95M 999.95M 999.95M Ukupna količina 999,947,317.781994 999,947,317.781994 999,947,317.781994

