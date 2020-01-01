Surfing Coco (COCO) Tokenomika

Surfing Coco (COCO) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Surfing Coco (COCO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Surfing Coco (COCO) Informacije

On a lush island in Southeast Asia, there lives a cool surfing coconut dude named Coco. Coco dreams of a future where $COCO, the cryptocurrency named after him, skyrockets in value, bringing prosperity to all its holders and enable them to join his surfing vibes the whole time. Driven by this dream, Coco embarks on a daring journey to make this vision a reality.

Imagine chilling with Coco on its beach, shredding the gnarliest waves and enjoying financial freedom.

Službena web stranica:
https://cococoin.wtf

Surfing Coco (COCO) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Surfing Coco (COCO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 9.02K
$ 9.02K
Ukupna količina:
$ 791.82M
$ 791.82M
Količina u optjecaju:
$ 791.82M
$ 791.82M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 9.02K
$ 9.02K
Povijesni maksimum:
$ 0.00105063
$ 0.00105063
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
$ 0

Surfing Coco (COCO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Surfing Coco (COCO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj COCO tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja COCO tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku COCO tokena, istražite COCO cijenu tokena uživo!

COCO Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide COCO? Naša COCO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.