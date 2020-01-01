SureRemit (RMT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SureRemit (RMT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SureRemit (RMT) Informacije Who is SureRemit? SureRemit is part of SureGroup, which also includes SureGifts, the largest gifting platform in Africa. SureRemit is the global non-cash remittance service provider utilizing the blockchain to facilitate instant cross border transfers. With the SureRemit app, users can support loved ones globally by sending them shopping vouchers, mobile air time top-ups, and pay their (utility) bills. Why SureRemit? For recipients... Using SureRemit, recipients don't have to travel and wait in long lines to receive an expensive wire transfer. All they need is a mobile phone or email address. Recipients use the SureRemit App to send in-app support requests (SureRequest) to senders and receive support instantly. SureRemit is great for senders too... Not only are the SureRemit services far cheaper compared to other remittance options, but our services also ensure that your loved ones receive exactly the amount you are sending—no excessive (hidden) fees or costs. And last but not least, you know that the value you send is utilized as intended. Token Info RMT TOKEN The RemitToken (RMT) can be used to pay for transaction fees on the SureRemit/SureGifts platform. Additionally, RMT holders receive great deals and exclusive discounts. All transaction fees received are paid/converted in/to RMT, and the RMT is then burned. The RMT total supply, therefore, continually decreases. In the SureRemit app, you can also send, receive and store your RMT. Many more functions and utility for RMT are added soon. Službena web stranica: https://sureremit.co/ Bijela knjiga: https://sureremit.co/white-paper/ Kupi RMT odmah!

SureRemit (RMT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SureRemit (RMT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 216.66K $ 216.66K $ 216.66K Ukupna količina: $ 746.90M $ 746.90M $ 746.90M Količina u optjecaju: $ 746.90M $ 746.90M $ 746.90M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 216.66K $ 216.66K $ 216.66K Povijesni maksimum: $ 0.03794555 $ 0.03794555 $ 0.03794555 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00029008 $ 0.00029008 $ 0.00029008 Saznajte više o cijeni SureRemit (RMT)

SureRemit (RMT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SureRemit (RMT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RMT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RMT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RMT tokena, istražite RMT cijenu tokena uživo!

