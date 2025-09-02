Više o RMT

SureRemit Logotip

SureRemit Cijena (RMT)

Neuvršten

1 RMT u USD cijena uživo:

$0.00030433
$0.00030433$0.00030433
+3.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena SureRemit (RMT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:55:07 (UTC+8)

SureRemit (RMT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03794555
$ 0.03794555$ 0.03794555

$ 0
$ 0$ 0

+2.53%

+3.02%

-0.23%

-0.23%

SureRemit (RMT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RMTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RMT je $ 0.03794555, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RMT se promijenio za +2.53% u posljednjih sat vremena, +3.02% u posljednjih 24 sata i -0.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SureRemit (RMT)

$ 227.30K
$ 227.30K$ 227.30K

--
----

$ 227.30K
$ 227.30K$ 227.30K

746.90M
746.90M 746.90M

746,896,620.0
746,896,620.0 746,896,620.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SureRemit je $ 227.30K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RMT je 746.90M, s ukupnom količinom od 746896620.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 227.30K.

SureRemit (RMT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SureRemit u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SureRemit u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SureRemit u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SureRemit u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.02%
30 dana$ 0-12.25%
60 dana$ 0+21.05%
90 dana$ 0--

Što je SureRemit (RMT)

Who is SureRemit? SureRemit is part of SureGroup, which also includes SureGifts, the largest gifting platform in Africa. SureRemit is the global non-cash remittance service provider utilizing the blockchain to facilitate instant cross border transfers. With the SureRemit app, users can support loved ones globally by sending them shopping vouchers, mobile air time top-ups, and pay their (utility) bills. Why SureRemit? For recipients... Using SureRemit, recipients don't have to travel and wait in long lines to receive an expensive wire transfer. All they need is a mobile phone or email address. Recipients use the SureRemit App to send in-app support requests (SureRequest) to senders and receive support instantly. SureRemit is great for senders too... Not only are the SureRemit services far cheaper compared to other remittance options, but our services also ensure that your loved ones receive exactly the amount you are sending—no excessive (hidden) fees or costs. And last but not least, you know that the value you send is utilized as intended. 2. Token Info RMT TOKEN The RemitToken (RMT) can be used to pay for transaction fees on the SureRemit/SureGifts platform. Additionally, RMT holders receive great deals and exclusive discounts. All transaction fees received are paid/converted in/to RMT, and the RMT is then burned. The RMT total supply, therefore, continually decreases. In the SureRemit app, you can also send, receive and store your RMT. Many more functions and utility for RMT are added soon.

SureRemit Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SureRemit (RMT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SureRemit (RMT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SureRemit.

Provjerite SureRemit predviđanje cijene sada!

RMT u lokalnim valutama

SureRemit (RMT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SureRemit (RMT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RMT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SureRemit (RMT)

Koliko SureRemit (RMT) vrijedi danas?
Cijena RMT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RMT u USD?
Trenutačna cijena RMT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SureRemit?
Tržišna kapitalizacija za RMT je $ 227.30K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RMT?
Količina u optjecaju za RMT je 746.90M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RMT?
RMT je postigao ATH cijenu od 0.03794555 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RMT?
RMT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RMT?
24-satni obujam trgovanja za RMT je -- USD.
Hoće li RMT još narasti ove godine?
RMT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RMT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:55:07 (UTC+8)

