SureRemit (RMT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03794555$ 0.03794555 $ 0.03794555 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.53% Promjena cijene (1D) +3.02% Promjena cijene (7D) -0.23% Promjena cijene (7D) -0.23%

SureRemit (RMT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RMTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RMT je $ 0.03794555, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RMT se promijenio za +2.53% u posljednjih sat vremena, +3.02% u posljednjih 24 sata i -0.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SureRemit (RMT)

Tržišna kapitalizacija $ 227.30K$ 227.30K $ 227.30K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 227.30K$ 227.30K $ 227.30K Količina u optjecaju 746.90M 746.90M 746.90M Ukupna količina 746,896,620.0 746,896,620.0 746,896,620.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SureRemit je $ 227.30K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RMT je 746.90M, s ukupnom količinom od 746896620.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 227.30K.