SupportFi AI (SFAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00703327 $ 0.00703327 $ 0.00703327 24-satna najniža cijena $ 0.0072689 $ 0.0072689 $ 0.0072689 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00703327$ 0.00703327 $ 0.00703327 24-satna najviša cijena $ 0.0072689$ 0.0072689 $ 0.0072689 Najviša cijena ikada $ 1.75$ 1.75 $ 1.75 Najniža cijena $ 0.00401378$ 0.00401378 $ 0.00401378 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.55% Promjena cijene (7D) -9.32% Promjena cijene (7D) -9.32%

SupportFi AI (SFAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00726399. Tijekom protekla 24 sata, SFAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00703327 i najviše cijene $ 0.0072689, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SFAI je $ 1.75, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00401378.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SFAI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.55% u posljednjih 24 sata i -9.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SupportFi AI (SFAI)

Tržišna kapitalizacija $ 7.26K$ 7.26K $ 7.26K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.26K$ 7.26K $ 7.26K Količina u optjecaju 1.00M 1.00M 1.00M Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SupportFi AI je $ 7.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SFAI je 1.00M, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.26K.