Više o GRND

GRND Informacije o cijeni

GRND Službena web stranica

GRND Tokenomija

GRND Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

SuperWalk GRND Logotip

SuperWalk GRND Cijena (GRND)

Neuvršten

1 GRND u USD cijena uživo:

$0.04890124
$0.04890124$0.04890124
-2.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena SuperWalk GRND (GRND)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:46:52 (UTC+8)

SuperWalk GRND (GRND) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.04731741
$ 0.04731741$ 0.04731741
24-satna najniža cijena
$ 0.050511
$ 0.050511$ 0.050511
24-satna najviša cijena

$ 0.04731741
$ 0.04731741$ 0.04731741

$ 0.050511
$ 0.050511$ 0.050511

$ 0.384843
$ 0.384843$ 0.384843

$ 0.03780593
$ 0.03780593$ 0.03780593

-0.25%

-2.81%

-18.37%

-18.37%

SuperWalk GRND (GRND) cijena u stvarnom vremenu je $0.04891471. Tijekom protekla 24 sata, GRNDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04731741 i najviše cijene $ 0.050511, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GRND je $ 0.384843, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03780593.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GRND se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, -2.81% u posljednjih 24 sata i -18.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SuperWalk GRND (GRND)

$ 34.61M
$ 34.61M$ 34.61M

--
----

$ 48.29M
$ 48.29M$ 48.29M

707.66M
707.66M 707.66M

987,522,926.0
987,522,926.0 987,522,926.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SuperWalk GRND je $ 34.61M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GRND je 707.66M, s ukupnom količinom od 987522926.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 48.29M.

SuperWalk GRND (GRND) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SuperWalk GRND u USD iznosila je $ -0.0014168063921979.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SuperWalk GRND u USD iznosila je $ -0.0062032999.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SuperWalk GRND u USD iznosila je $ -0.0088419697.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SuperWalk GRND u USD iznosila je $ -0.01479191389982287.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0014168063921979-2.81%
30 dana$ -0.0062032999-12.68%
60 dana$ -0.0088419697-18.07%
90 dana$ -0.01479191389982287-23.21%

Što je SuperWalk GRND (GRND)

SuperWalk team has a vision that we make building active and healthy habits easier around the world. By operating community-based running app ‘Proground’ for 9 months, SuperWalk team carried out R&D on walking pattern recognition, GPS tracking and Vehicle Detection. In SuperWalk ecosystem, walkers and runners buy NFT shoes to start Pro Mode, earn $GRND by moving at the targeted speed and upgrade them to get more rewards. In addition, non-crypto users can access SuperWalk ecosystem by just downloading and earning a small amount of $WALK in Basic Mode. SuperWalk has a vision that holders use their NFT shoes on ZEPETO metaverse with 300 million users and get real sneakers from Kream, which is the fastest growing sneakers resell platform in East Asia. By integrating in-app exercise data, metaverse communities and tangible shoes rewards, SuperWalk will create a unique fitness ecosystem around the world.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs SuperWalk GRND (GRND)

Službena web-stranica

SuperWalk GRND Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SuperWalk GRND (GRND) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SuperWalk GRND (GRND) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SuperWalk GRND.

Provjerite SuperWalk GRND predviđanje cijene sada!

GRND u lokalnim valutama

SuperWalk GRND (GRND) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SuperWalk GRND (GRND) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GRND opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SuperWalk GRND (GRND)

Koliko SuperWalk GRND (GRND) vrijedi danas?
Cijena GRND uživo u USD je 0.04891471 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GRND u USD?
Trenutačna cijena GRND u USD je $ 0.04891471. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SuperWalk GRND?
Tržišna kapitalizacija za GRND je $ 34.61M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GRND?
Količina u optjecaju za GRND je 707.66M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GRND?
GRND je postigao ATH cijenu od 0.384843 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GRND?
GRND je vidio ATL cijenu od 0.03780593 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GRND?
24-satni obujam trgovanja za GRND je -- USD.
Hoće li GRND još narasti ove godine?
GRND mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GRND predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:46:52 (UTC+8)

SuperWalk GRND (GRND) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.