SuperWalk GRND (GRND) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.04731741 24-satna najniža cijena $ 0.050511 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.04731741 24-satna najviša cijena $ 0.050511 Najviša cijena ikada $ 0.384843 Najniža cijena $ 0.03780593 Promjena cijene (1H) -0.25% Promjena cijene (1D) -2.81% Promjena cijene (7D) -18.37%

SuperWalk GRND (GRND) cijena u stvarnom vremenu je $0.04891471. Tijekom protekla 24 sata, GRNDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04731741 i najviše cijene $ 0.050511, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GRND je $ 0.384843, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03780593.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GRND se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, -2.81% u posljednjih 24 sata i -18.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SuperWalk GRND (GRND)

Tržišna kapitalizacija $ 34.61M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 48.29M Količina u optjecaju 707.66M Ukupna količina 987,522,926.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SuperWalk GRND je $ 34.61M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GRND je 707.66M, s ukupnom količinom od 987522926.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 48.29M.