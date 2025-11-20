Superseed Cijena danas

Trenutačna cijena Superseed (SUPR) danas je --, s promjenom od 0.81% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SUPR u USD je -- po SUPR.

Superseed trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 649,874, s količinom u optjecaju od 1.50B SUPR. Tijekom posljednja 24 sata, SUPR trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00355003, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, SUPR se kretao -0.19% u posljednjem satu i -12.38% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Superseed (SUPR)

Tržišna kapitalizacija $ 649.87K$ 649.87K $ 649.87K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.33M$ 4.33M $ 4.33M Količina u optjecaju 1.50B 1.50B 1.50B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Superseed je $ 649.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUPR je 1.50B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.33M.