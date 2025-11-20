SuperReturn sSuperUSD Cijena danas

Trenutačna cijena SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) danas je $ 1.047, s promjenom od 0.35% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SSUPERUSD u USD je $ 1.047 po SSUPERUSD.

SuperReturn sSuperUSD trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3,054,454, s količinom u optjecaju od 2.92M SSUPERUSD. Tijekom posljednja 24 sata, SSUPERUSD trgovao je između $ 1.038 (niska) i $ 1.063 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.11, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.938938.

U kratkoročnim performansama, SSUPERUSD se kretao -0.18% u posljednjem satu i -0.04% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 3.05M$ 3.05M $ 3.05M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.05M$ 3.05M $ 3.05M Količina u optjecaju 2.92M 2.92M 2.92M Ukupna količina 2,917,734.49292 2,917,734.49292 2,917,734.49292

