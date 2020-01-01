SuperMeme (SPR) Tokenomika

SuperMeme (SPR) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u SuperMeme (SPR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
SuperMeme (SPR) Informacije

Super Meme is a next-generation meme coin platform designed to revolutionize token creation and trading by prioritizing fairness, security, and sustainability. The platform allows users to create tokens without coding or providing liquidity, leveraging innovative bonding curve models like refundable and locking curves to prevent rug pulls and align incentives among participants. With $SPR as its governance and revenue-sharing token, holders earn a share of platform revenues from day one. Super Meme also integrates gamified mechanics and loyalty programs to drive demand, foster community engagement, and promote long-term value creation.

Službena web stranica:
https://super.meme/
Bijela knjiga:
https://docs.super.meme/

SuperMeme (SPR) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SuperMeme (SPR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 128.42K
$ 128.42K
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 372.00M
$ 372.00M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 345.21K
$ 345.21K
Povijesni maksimum:
$ 0.02447715
$ 0.02447715
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00034582
$ 0.00034582

SuperMeme (SPR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike SuperMeme (SPR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SPR tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SPR tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SPR tokena, istražite SPR cijenu tokena uživo!

SPR Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide SPR? Naša SPR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.