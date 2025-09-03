SuperMeme (SPR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02447715$ 0.02447715 $ 0.02447715 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.74% Promjena cijene (7D) -6.79% Promjena cijene (7D) -6.79%

SuperMeme (SPR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SPRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPR je $ 0.02447715, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.74% u posljednjih 24 sata i -6.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SuperMeme (SPR)

Tržišna kapitalizacija $ 131.21K$ 131.21K $ 131.21K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 352.71K$ 352.71K $ 352.71K Količina u optjecaju 372.00M 372.00M 372.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SuperMeme je $ 131.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPR je 372.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 352.71K.