SUPERIOR Cijena danas

Trenutačna cijena SUPERIOR (SUPERIOR) danas je --, s promjenom od 3.29% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SUPERIOR u USD je -- po SUPERIOR.

SUPERIOR trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 213,779, s količinom u optjecaju od 9.02B SUPERIOR. Tijekom posljednja 24 sata, SUPERIOR trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, SUPERIOR se kretao -0.12% u posljednjem satu i -29.89% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu SUPERIOR (SUPERIOR)

Tržišna kapitalizacija $ 213.78K$ 213.78K $ 213.78K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 237.06K$ 237.06K $ 237.06K Količina u optjecaju 9.02B 9.02B 9.02B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

