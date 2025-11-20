SuperGrok Cijena danas

Trenutačna cijena SuperGrok (SUPERGROK) danas je --, s promjenom od 6.19% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SUPERGROK u USD je -- po SUPERGROK.

SuperGrok trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 78,555, s količinom u optjecaju od 1.00B SUPERGROK. Tijekom posljednja 24 sata, SUPERGROK trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00501917, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, SUPERGROK se kretao -0.61% u posljednjem satu i -15.52% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu SuperGrok (SUPERGROK)

Tržišna kapitalizacija $ 78.56K$ 78.56K $ 78.56K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 78.56K$ 78.56K $ 78.56K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SuperGrok je $ 78.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUPERGROK je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 78.56K.