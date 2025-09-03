SuperFruits AI (SUPAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0047848$ 0.0047848 $ 0.0047848 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.06% Promjena cijene (1D) +1.17% Promjena cijene (7D) +8.10% Promjena cijene (7D) +8.10%

SuperFruits AI (SUPAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SUPAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUPAI je $ 0.0047848, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUPAI se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, +1.17% u posljednjih 24 sata i +8.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SuperFruits AI (SUPAI)

Tržišna kapitalizacija $ 15.24K$ 15.24K $ 15.24K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.24K$ 15.24K $ 15.24K Količina u optjecaju 999.69M 999.69M 999.69M Ukupna količina 999,688,432.22214 999,688,432.22214 999,688,432.22214

Trenutačna tržišna kapitalizacija SuperFruits AI je $ 15.24K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUPAI je 999.69M, s ukupnom količinom od 999688432.22214. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.24K.