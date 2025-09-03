SuperBid (SUPERBID) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 11.83$ 11.83 $ 11.83 Najniža cijena $ 0.00329421$ 0.00329421 $ 0.00329421 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -9.91% Promjena cijene (7D) -9.91%

SuperBid (SUPERBID) cijena u stvarnom vremenu je $0.0136147. Tijekom protekla 24 sata, SUPERBIDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUPERBID je $ 11.83, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00329421.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUPERBID se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -9.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SuperBid (SUPERBID)

Tržišna kapitalizacija $ 105.67K$ 105.67K $ 105.67K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Količina u optjecaju 7.76M 7.76M 7.76M Ukupna količina 88,345,486.0 88,345,486.0 88,345,486.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SuperBid je $ 105.67K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUPERBID je 7.76M, s ukupnom količinom od 88345486.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.20M.