Super Suiyan (SUIYAN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Super Suiyan (SUIYAN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Super Suiyan (SUIYAN) Informacije Super Suiyan is a nostalgic trip to our anime childhood (or adulthood) with a combination of degeneracy from the web3 space. It's a fictional character who's body is inspired by the Sui chains logo which is the water drop, and it's hair is inspired by the fictional characters of the Japanese Manga series Dragonball. The Suiyan goes Super when it levels up, which is a direct reference to the Sui networks ascend in becoming one of the top chains Službena web stranica: https://suiyancoin.com Kupi SUIYAN odmah!

Super Suiyan (SUIYAN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Super Suiyan (SUIYAN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 420.38K $ 420.38K $ 420.38K Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 9.88B $ 9.88B $ 9.88B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 425.29K $ 425.29K $ 425.29K Povijesni maksimum: $ 0.00207716 $ 0.00207716 $ 0.00207716 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Super Suiyan (SUIYAN)

Super Suiyan (SUIYAN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Super Suiyan (SUIYAN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SUIYAN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SUIYAN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SUIYAN tokena, istražite SUIYAN cijenu tokena uživo!

SUIYAN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SUIYAN? Naša SUIYAN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SUIYAN predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!